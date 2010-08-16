8-місячна дитина померла від алкогольного отруєння

16:12, 16 серпня 2010
Суспільство
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Дідусь переплутав склянки...

У Городоцькому районі Хмельницької області від алкогольного отруєння померла восьмимісячна дитина.

Як повідомила УНІАН співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ, “50-річний дідусь вирішив заспокоїти онука та переплутав склянки - замість води дав напитися дитині горілки, налитої з відкоркованої пляшки. Судмедексперти з’ясували, що дитина померла від отруєння алкоголем, вміст якого у крові становив 1,7 проміле, що для дорослої людини є середнім ступенем алкогольного сп’яніння”.

Кримінальна справа за ст. 119 Кримінального кодексу про ненавмисне вбивство дитини розглядається у суді.

 

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