8-місячна дитина померла від алкогольного отруєння

У Городоцькому районі Хмельницької області від алкогольного отруєння померла восьмимісячна дитина.

Як повідомила УНІАН співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ, “50-річний дідусь вирішив заспокоїти онука та переплутав склянки - замість води дав напитися дитині горілки, налитої з відкоркованої пляшки. Судмедексперти з’ясували, що дитина померла від отруєння алкоголем, вміст якого у крові становив 1,7 проміле, що для дорослої людини є середнім ступенем алкогольного сп’яніння”.

Кримінальна справа за ст. 119 Кримінального кодексу про ненавмисне вбивство дитини розглядається у суді.