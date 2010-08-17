У Києві вночі та завтра вранці йтиме сильний дощ

Завтра, 18 серпня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, в північних, а вночі і в Хмельницькій та Вінницькій областях місцями сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с, під час гроз подекуди шквали 17-22 м/с та град.

Температура вночі становитиме 15-20°, вдень 23-28°, на Сумщині, Полтавщині, Миколаївщині та Кіровоградщині 30-33°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 14-19°.

Лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-24°, на узбережжі морів до 27°, вдень 30-35°.

Завтра у столиці та Київській області мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вночі та вранці місцями сильний дощ. Температура вночі по області 15-20°, вдень 23-28°; у Києві вночі 18-20°, вдень - 26-28°.

Сьогодні, 17 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 27-29°, в Дніпрі біля Києва - 27°.