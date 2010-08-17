Запорізька СЕС заспокоює: холера місту не загрожує

Холерний вібріон, виявлений в дніпровській воді в Запоріжжі, не може викликати захворювання на холеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні головний санітарний лікар Запоріжжя Володимир ХОМУТОВ.

"Санітарні служби міста одержали висновки Української протичумної станції: холерний вібріон, виявлений в Дніпрі, у районі Центрального пляжу, і ще в кількох місцях масового відпочинку городян, виявився авірулентним і нетоксикогенним - даний штам не може спровокувати спалах холери в Запоріжжі", - сказав санлікар.

Із сьогоднішнього дня СЕС Запоріжжя зняла заборону на купання в Дніпрі на Центральному пляжі і в районі баз відпочинку. (Закритими залишаються пляжі в районі ДніпроГЕСу і Великого Лугу і пляж "Хвиля", де раніше були виявлені лактозопозитивні кишкові палички і ентерокок – УНІАН.)

Проте, у зв`язку з виявленням даного вібріона епідеміологи не виключають зростання кишкових захворювань.

За словами В.ХОМУТОВА, якщо холерний вібріон скупчуватиметься у великій кількості в місцях масового відпочинку городян, то, "як і будь-яка інша умовно патогенна флора, він може викликати кишкові захворювання".

Джерелом виникнення холерного вібріона першої групи в Дніпрі, за даними СЕС, могли бути стічні каналізаційні води, баластні води суден, а також людина - носій даного вібріона, яка купалася в Дніпрі.