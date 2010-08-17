ЗМІ: згорілий товар Ельдорадо був застрахований на 91 мільйон

18:05, 17 серпня 2010
Суспільство
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Точну суму до відшкодування назвати складно

Товар компанії "Ельдорадо", який згорів у Києві в неділю ввечері, був застрахований на суму 91 мільйон гривень. Про це повідомляє газета “Сегодня” з посиланням на сайт tochka.net.

Як стверджує голова правління СК "Українська страхова група" Павло Нельга, "договір з клієнтом укладений на суму 91 мільйон гривень. Це товарні залишки, які були на складі".

Пожежник бореться з вогнем в складському корпусі ВАТ „Веркон” в Святошинському районі КиєваТочну суму до відшкодування страховики назвати поки не можуть, оскільки клієнт ще не оцінив точно свої втрати. "Певна річ, ми зацікавлені надати повну інформацію для страхової в найкоротші терміни", - обіцяє директор департаменту реклами і PR "Ельдорадо" Валерія Толочина. 

"Попередньо ми оцінюємо збиток, який доведеться виплатити "Ельдорадо", як повну страхову суму", - повідомив Павло Нельга.

Нагадаємо, що найбільший склад компанії "Ельдорадо" спалахнув у неділю ввечері і продовжував горіти ще в понеділок.

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