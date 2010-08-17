ЗМІ: згорілий товар Ельдорадо був застрахований на 91 мільйон

Товар компанії "Ельдорадо", який згорів у Києві в неділю ввечері, був застрахований на суму 91 мільйон гривень. Про це повідомляє газета “Сегодня” з посиланням на сайт tochka.net.

Як стверджує голова правління СК "Українська страхова група" Павло Нельга, "договір з клієнтом укладений на суму 91 мільйон гривень. Це товарні залишки, які були на складі".

Точну суму до відшкодування страховики назвати поки не можуть, оскільки клієнт ще не оцінив точно свої втрати. "Певна річ, ми зацікавлені надати повну інформацію для страхової в найкоротші терміни", - обіцяє директор департаменту реклами і PR "Ельдорадо" Валерія Толочина.

"Попередньо ми оцінюємо збиток, який доведеться виплатити "Ельдорадо", як повну страхову суму", - повідомив Павло Нельга.

Нагадаємо, що найбільший склад компанії "Ельдорадо" спалахнув у неділю ввечері і продовжував горіти ще в понеділок.