Кораблі Blackseafor прибудуть у порт Севастополя

У п’ятницю, 20 серпня, кораблі оперативного з’єднання Blackseafor, у відповідності до плану чергової активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor, прибудуть у порт Севастополя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України.

За інформацією прес-центра, 17 серпня оперативне з’єднання Blackseafor, у тому числі морський тральщик «Черкаси» ВМС України, вийшли з румунського порту Констанца і взяли курс у напрямку порту Севастополя.

На переході морем багатонаціональне з’єднання, до якого входять кораблі флотів Болгарії, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та України, проведе навчання з контролю за надводною обстановкою, з тактичного маневрування, сигналовиробництва та зв’язку, спостереження за цивільними суднами та літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляду умовного судна-порушника, організації протиповітряної оборони.

Під час перебування у Констанці екіпажі кораблів провели заходи з базової підготовки, тренування по зв’язку, відвідали культурні та історичні місця міста, взяли участь у святкуванні Дня ВМС Румунії.