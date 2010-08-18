Нацбанк дав свій прогноз інфляції

Національний банк України очікує в 2010 році інфляцію на рівні не більше 10-12%, базову інфляцію – 8-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив виконавчий директор із економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО.

«Є всі підстави для того, щоб утримати інфляцію цього року на рівні 10-12%, базову інфляцію – 8-10%. І на цій основі створювати фундамент, із урахуванням адміністративного підвищення цін наступного року, виходу в середньостроковій перспективі на інфляцію 5-7%, а надалі 5%», - сказав І.ШУМИЛО.

При цьому щодо показника інфляції в серпні він повідомив, що основний вплив на нього матиме підвищення цін на газ для населення, а також підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Наша оцінка інфляції на серпень оптимістична – нуль, песимістична – близько 1%», - сказав І.ШУМИЛО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України очікує уповільнення темпів інфляції в 2010 році до 12% з 12,3% у 2009 році. Про це повідомив 13 серпня журналістам директор департаменту розвитку секторів економіки Міністерства економіки України Олег ПЕНДЗІН.

За його словами, міністерство відновило оцінку динаміки цін за підсумками переговорів із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Довідка УНІАН. В Україні дефляція в липні 2010 року по відношенню до червня становила 0,2%, із початку року (до грудня 2009 року) інфляція становила 3,1%, до липня 2009 року – 6,8%. У січні-липні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, інфляція становила 9,3%.

Держбюджет 2010 року розраховано, виходячи з рівня інфляції (грудень до грудня) 13,