Прикордонник збив на смерть 12-річну дівчинку

15:10, 18 серпня 2010
Суспільство
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Працівники ДАІ з’ясовують обставини

У Сумській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 12-річна дівчинка, та ще двох неповнолітніх травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ ГУ МВС України в Сумській області, ДТП сталася напередодні близько 20.35 в селищі міського типу Ямпіль. Троє дівчат йшли додому по тротуарній доріжці, по вул. Боженка, У цей час автомобіль ВАЗ-217030 (Лада Пріора) з невстановлених причин порушив правила маневрування та, не впоравшись з керуванням, виїхав на тротуар. Внаслідок наїзду найменша, 12-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці пригоди. Дві інші отримали тяжкі тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги були доставлені до Ямпільської ЦРЛ.

Водія затримано, у нього взято кров на алкоголь. Як встановлено, він працює на прикордонному пункті пропуску та має звання старшого прапорщика.

Працівники ДАІ з’ясовують обставини ДТП.

 

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