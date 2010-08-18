Командувачу ВМС України призначили першого заступника

Наказом міністра оборони України №815 від 17 серпня першим заступником командувача Військово-морських силах Збройних сил України призначено Сергія ЄЛІСЄЄВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, вакансія першого заступника командувача була незаповнена кілька місяців після призначення віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА на посаду командувача ВМС.

С.ЄЛІСЄЄВ раніше обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача ВМС.

Цим же наказом на посаду начальника штабу - першого заступника командувача ВМС призначено контр-адмірала Юрія ІЛЬЇНА, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника штабу ВМС України.