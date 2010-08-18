День шахтаря просять зробити вихідним

Держгірпромнагляд звернувся до міністра вугільної промисловості Юрія ЯЩЕНКА з проханням зробити День шахтаря – неділю 29 серпня – вихідним днем в галузі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

“Вугледобувна галузь сьогодні в Україні найбільш травмонебезпечна. З початку року на вугільних підприємствах смертельно травмовано 85 чоловік. Як свідчить статистика, переважна більшість аварій з тяжкими наслідками стається у вихідні та святкові дні”, - зазначається у повідомленні. Тому, з метою запобігання нещасним випадкам та аварійним ситуаціям на вугільних підприємствах, Держгірпромнагляд пропонує шахтарям не працювати у неділю 29 серпня. Прийняття такого рішення, на їх думку, дасть змогу гідно відзначити День шахтаря всім працівникам галузі.