З-під Цушка виведуть зовнішню торгівлю?

Найближчим часом у Міністерстві економіки України планується провести реорганізацію і перевести зовнішньоторговельний блок у підпорядкування Міністерству закордонних справ.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Співрозмовник агентства уточнив, що в підпорядкування МЗС планується передати напрямки, якими сьогодні в Мінекономіки займаються заступники міністра Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, Валерій МУНТІЯН і Василь МАРМАЗОВ.

«Фактично, це буде реорганізація з метою економізації зовнішньої політики, про необхідність якої не раз заявляв Президент України. Це питання обговорюється вже давно. Зараз усі чекають повернення з відпустки прем`єр-міністра, після чого і може бути прийняте остаточне рішення», – сказав співрозмовник агентства.

Джерело також повідомило, що за інформацією, що є в нього, Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ідею такої реорганізації Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, торговельно-економічні місії при посольствах України вже переведені з підпорядкування Мінекономіки в підпорядкування МЗС.