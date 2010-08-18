З "Мотор Січі" вкрали авіадеталей на 4 мільйони

Відділ прокуратури Запорізької області направив до суду кримінальну справу за звинуваченням шістьох місцевих жителів у викраданні з території ВАТ "Мотор Січ" деталей авіаційного призначення на 4 млн. грн. з метою продажу в Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

"Три фігуранти з шістьох діяли у складі організованої злочинної групи. Досудовим слідством встановлено, що в період з квітня 2008 по червень 2010 ці особи викрали з території "Мотор Сичи" деталі авіаційного призначення на загальну суму майже 4 млн. грн. Викрадене члени злочинної групи планували продати в Росії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зловмисникам інкримінується скоєння злочинів, передбачених рядом статей Кримінального кодексу України, максимальне покарання за якими -15 років позбавлення волі.

Усе викрадене вже повернено на авіапідприємство. "За час досудового слідства матеріальну шкоду підприємству відшкодовано в повному обсязі, деталі повернені на підприємство", - зазначили в прес-службі Запорізької облпрокуратури.