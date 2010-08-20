В Одеському порту спрощено проходження митниці

В Одеському морському торговому порту спрощено проходження митниці. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, прийом контейнерів тепер можна здійснювати без наявності на супровідних документах печатки митного контролю.

Керівництвом Одеського морського порту спільно з представниками Південної митниці, а також керівниками лінійних, брокерських і експедиторських компаній було вирішено відмінити процедуру попереднього письмового затвердження ввезення експортних вантажів. Відповідне оформлення проводитиметься після завезення вантажів у порт.

Одночасно створена координаційна рада з представників порту, митної, прикордонної, санітарної, екологічної, ветеринарної і карантинної служб, який оперативно займатиметься проблемними питаннями при оформленні необхідних документів.

Ці заходи, на думку керівництва порту, спростять ввезення експортних вантажів.

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморський-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Технічні можливості порту дають змогу обробляти більш як 21 млн. тонн сухих вантажів і 25 млн. тонн наливних на рік.