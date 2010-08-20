Як правильно рекламувати мобільний зв'язок?

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на сьогоднішньому засіданні погодив Правила поведінки операторів і провайдерів телекомунікацій при рекламуванні послуг рухомого (мобільною) зв`язку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Згідно з повідомленням, цими правилами професійної етики в конкуренції визначаються вимоги до внутрішньої і зовнішньої реклами послуг мобільного зв`язку, друкованої реклами, реклами на радіо, телебаченні і в Інтернеті.

Даний документ підписали керівники всіх представлених на українському ринку мобільних операторів, які тепер повинні неухильно дотримуватися встановлених правил.

Як відзначив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ, комітет захистив від несумлінної реклами всіх людей, які користуються мобільним зв`язком і яких вже переважна більшість в Україні.

На думку А.КОСТУСЄВА, узгодження правил професійної поведінки операторів зв`язку – це «дієвий, довгоочікуваний крок з наведення порядку в їх рекламі і в гарантуванні інтересів мільйонів споживачів».

Зокрема, правила зобов`язують операторів мобільного зв`язку під час рекламування власних послуг надавати точну, своєчасну і достовірну інформацію з метою забезпечення усвідомленого і компетентного вибору з боку споживачів. Реклама передбачає обов`язкове оприлюднення операторами розгорненої інформації про тарифи, тарифні плани, послуги операторів та умови, за якими вони надаються. Також повинні повідомлятися телефонні номери центрів обслуговування абонентів, інформаційних центрів, порядок підключення тих чи інших послуг оператора.

Крім того, обов`язковим є надання споживачам вичерпної інформації про необхідність сплати зборів, податків і платежів. Вся інформація в рекламі повинна бути викладена в максимально доступній формі для сприйняття споживачами.

Крім того, правилами визначено поняття «Іміджева реклама» як така, яка не містить інформації про цінову пропозицію або тариф на послуги мобільного зв`язку і стосується рекламування брендів, товарних знаків і послуг.

Правила є відкритими для приєднання до них всіх провайдерів телекомунікаційних послуг.

Сьогоднішнє засідання АМКУ відбулося за участю представників компаній «Київстар», «МТС Україна», «Українські радіосистеми», «Голден Телеком», «Астеліт», «Укртелеком», Української асоціації операторів зв`язку «Телас» і Національної комісії з питань регулювання зв`язку.

Нагадаємо, розробкою цих правил з лютого поточного року займалася спеціальна робоча група з фахівців АМКУ, професійної асоціації, державного галузевого регулятора і учасників ринку. Проблемним з погляду законодавства було визнано рекламування операторами так званих «нульових» тарифів й інформування про обов`язкові збори і платежі, що надавалося в скороченому або недоступному для сприйняття споживачами форматі.