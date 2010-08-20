Китайські отрутохімікати фасували під європейські марки

На Черкащині податківці припинили роботу нелегального цеху з фасування отрутохімікатів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, працівники податкової міліції виявили на складах одного зі споживчих товариств отрутохімікати агропромислового призначення виробництва КНР вартістю 10 млн. грн. та керамічну плитку вартістю 1,5 млн. грн., ввезені контрабандним шляхом.

Встановлено, що підприємці ввозили до України контрабандним шляхом низькоякісну сировину, яку розливали на перевалочній базі місцевого підприємства в заздалегідь заготовлені фірмові упаковки та маркували етикетками відомих європейських виробників.

В одному зі складських приміщень виявлено картонні коробки для упаковки агрохімікатів, ящики з етикетками, ящики з картонними упаковками та мірними стаканчиками. В одному з ящиків виявлено голограми про сертифікацію для маркування агрохімікатів. Будь-яких документів стосовно якості, походження, належності та власника вищевказаного товару підприємці не мали.

Оперативники податкової міліції вилучили зі складу товарно-матеріальні цінності на суму близько 11,5 млн. грн.

В даний час за цими фактами триває дослідча перевірка, за результатами якої буде встановлено всі обставини справи та визначено коло винних осіб. Порушено кримінальну справу.