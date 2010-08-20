У Тернополі освятили місце під пам’ятник бджолі

У Тернополі з нагоди свята Спаса освятили місце під пам’ятник бджолі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН меценат спорудження пам’ятника Василь ЧУБАК, встановлять скульптурну композицію у жовтні цього року у центрі міста позаду драмтеатру.

«Ініціатором спорудження цього пам’ятника став наш пасічник з села Колодіївка Омелян МАНДЗЮК. Пам’ятник символізуватиме працьовитість українців та пропагуватиме здоровий спосіб життя, адже Україна - 3-й у світі виробник меду, хоча за рівнем споживання цього корисного продукту ми далеко не в лідерах», - зазначив В.ЧУБАК.

Пам’ятник виглядатиме як соти, на яких сидить бджола. Висота композиції становитиме 2,2 метри, виготовить її з бронзи тернопільський скульптор Дмитро ПИЛИП’ЯК разом зі своїм львівським колегою.

«Поруч розташований Центр євростудій, тож іноземним делегаціям буде цікаво сфотографуватися біля такого пам’ятника, яких у світі не так вже й багато», - зазначив В.ЧУБАК.