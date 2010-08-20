Україна, Польща і Білорусь створюють біосферний резерват

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядами України, Польщі і Білорусі про створення транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся".

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні уряду 18 серпня.

Таким чином, український уряд створив правові й адміністративні принципи для транскордонної співпраці на заході регіону Полісся у сфері охорони навколишнього середовища і стабільного соціально-економічного розвитку.

Рішення Кабміну сприятиме збереженню біологічного і ландшафтного різноманіття, здійсненню наукових досліджень і програм моніторингу навколишнього середовища, особливо щодо водно-болотяних угідь, чутливіших до глобального потепління, зазначається в повідомленні.