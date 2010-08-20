Міністр: приватні структури замінять ЖЕКи

В Україні станом на 1 липня 2010 року налічувалося 10 943 об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що становить 14,1% загальної кількості будинків (5 поверхів і вище).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час колегії в міністерстві.

Він відзначив, що найбільша кількість таких об`єднань створена в Тернопільській (84), Дніпропетровській (63) й Херсонській (60) областях.

Найнижчі темпи створення ОСББ в першому півріччі 2010 року спостерігалися в Кіровоградській (2), Київській (4), Харківській (4), Полтавській (6), Сумській (6) і Житомирській (7) областях.

У міністерстві відзначили, що процес створення ОСББ гальмує невирішене питання про участь попереднього власника в передбаченому державою фінансуванні капітальних ремонтів при передачі житлового фонду на баланс ОСББ. У міністерстві одним із шляхів розв’язання проблеми фінансування капремонтів будинків вважають кредитування капремонту за участю співвласників будинків, власників квартир.

За даними Міністерства з питань ЖКГ, станом на 1 липня ц.р. у країні функціонує 509 приватних підприємств з утримання житлового фонду. При цьому тенденція до зменшення кількості приватних підприємств спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, раніше Ю.ХІВРИЧ заявляв, що обслуговувати житловий фонд у майбутньому будуть приватні структури й об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Міністерство ухвалило рішення виділяти кошти на капітальний ремонт будинків винятково через ОСББ. З початку поточного року на такі цілі уряд уже виділив 110 млн. грн.