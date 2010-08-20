GAFTA: дії держави на ринку зерна підтривають позиції України

Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA) 17 серпня направила 6 офіційних листів з негативною оцінкою затримки експорту зерна в Україні Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, віце-прем`єр-міністрам Віктору СЛАУТІ і Сергію ТІГІПКУ, міністру агрополітики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ і голові Державної митної служби Ігорю КАЛЕТНІКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО.

За його словами, оскільки українське зерно не експортується, не виконуються умови контрактів українських компаній з GAFTA. Внаслідок цього, Україні в майбутньому загрожують судові позови.

Як ідеться в листі, GAFTA звернула увагу Світової організації торгівлі і Європейського Союзу на перешкоди експорту пшениці, які чинить Держмитслужба України.

На думку GAFTA, коли на ринку існують обмеження, встановлені владою, це робить значний вплив на міжнародну торгівлю. Бар`єри, що перешкоджають експорту трейдерами, суперечать основам СОТ, а недавні зміни в процедурі митного нагляду зернових вантажів майже повністю перекрили вільний потік сільськогосподарської продукції з України.

GAFTA зазначає, що для міжнародної торгівлі якість пшениці узгоджується між експортерами та імпортерами, і продукція підлягає тестуванню в портах вантаження незалежними сюрвеєрами для встановлення відповідності контрактній специфікації. “Тому перевірки, введені недавно Митною службою України, для того, щоб дізнатися мету використання зерна (як корми чи для випікання хліба), взагалі є зайвими», - підкреслює GAFTA. «У будь-якому разі, втручання в експорт є недоречним, оскільки продукція продається згідно із специфікацією її якості, і немає необхідності визначати мету продажу: як корми чи для випікання хліба», - підкреслюється в повідомленні.

Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами стежить за дотриманням принципів СОТ для збереження принципів вільної торгівлі і дуже занепокоєна останнім перебігом подій в Україні.

Крім того, В.КЛИМЕНКО повідомив, що "українське зерно чекають у Єгипті, Малайзії, на Філіппінах. За його словами, «ситуація, що склалася в Україні з експортом зерна, – точна копія 2006-2007 років», коли Україна у зв`язку із затримкою експорту мала світовий скандал. «І закінчилася ця історія тим, що ряд компаній подали позови до суду на Кабінет міністрів. Зерно простояло до Нового року і тоді збитки зернотрейдерів склали близько 100 млн. дол., а виробники зерна втратили 12 млрд. грн.», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Державної митної служби України Сергія СЕМКИ, митні органи розпочали перевірки експорту зерна, оскільки цей ринок є вельми закритим для держорганів, хоча за останні роки було здійснено чимало спроб встановити контроль над ним.