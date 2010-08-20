На Тернопільщині горіла сільрада

Вчора у селі Стіжок Шумського району Тернопільської області в двохповерховій будівлі сільської ради виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та дерев’яне перекриття між другим поверхом та дахом на площі 220 м2.

Трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Загалом в Україні впродовж минулої доби зареєстровано 392 пожежі, у тому числі у житловому секторі 90 пожеж, на яких виявлено тіло 1 загиблої особи.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 4 млн. 756 тис. грн., з яких 369 тис. грн. - прямі.