Погода на суботу

21 серпня на території України утримається мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці в східній частині та в Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, гроза.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер протягом доби переважатиме північно-західний, північний, 7-12 м/с, на сході та в Криму окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; в південній частині вночі 12-17°, на узбережжі Криму до 21°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Київській області без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Водночас Укргідрометцентр попереджає, що 21-25 серпня в південній, східній частині України, Дніпропетровській, Полтавській, у більшості районів Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Вінницької областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

20 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 25°.