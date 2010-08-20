Євро на міжбанку скотилося вниз

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8900/7,8925 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8907/7,8912 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8907/7,8915 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8903 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2587/0,2589 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися – 0,2583/0,2586 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2582/0,2585 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,6375 рублів за долар (+0,18).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2826/1,2828 дол./євро, а на 14:45 впали до 1,2706/1,2708 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1185/10,1255 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,0780/10,0810 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму – 10,0265/10,0305 грн./євро.