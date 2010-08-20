На території ДонНУ відновлено незаконне будівництво

Після звільнення ректора на території Донецького Національного університету відновлено незаконне будівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, із 18 серпня 2010 року ТОВ «Альфа-спорт» відновило будівельні роботи на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні Донецького Національного університету між гуртожитками №2 і №3 по вул. Р.Люксембург.

У ректораті університету підтвердили, що на сьогоднішній день ТОВ «Альфа-спорт» не має ніяких документів на проведення будівельних робіт за цією адресою, оскільки всі численні суди з оскарженням були виграні ДонНУ і Донецьким міськвиконкомом. Так, починаючи з моменту будівництва в 2007 році, спочатку суд виніс постанову про припинення всіх будівельних робіт, а потім визнав самозахопленням землі ДонНУ фірмою «Альфа-спорт», скасував виділення 100 кв. метрів землі університету під це будівництво і виніс рішення про розірвання договору оренди між Донецькою міськрадою і ТОВ «Альфа-спорт». Всі апеляційні й касаційні скарги ТОВ «Альфа-спорт» судами були відхилені й рішення про розірвання договору оренди набуло законної сили.

Суди винесли рішення на користь університету, але виконавча служба так нічого не зробила, підкреслили в ректораті ДонНУ .

Коментуючи нинішню ситуацію, екс-ректор Донецького Національного університету Володимир ШЕВЧЕНКО, який сьогодні залишився завідуючим кафедрою прикладної механіки та комп`ютерних технологій математичного факультету університету, сказав, що останні 3 роки він боровся за повернення цієї відібраної у вишу землі, й розуміє, що за цим беззаконням стоять чиїсь бізнес-інтереси.

«Тут якась змова», - сказав В.ШЕВЧЕНКО, підкресливши, що ця земельна ділянка державна і її, відповідно до Земельного кодексу, «ніхто не має права забирати й віддавати під якісь інші потреби, навіть вишу заборонено її віддавати – вона перебуває під захистом держави».

Він також підтвердив, що «три дні тому там відновили будівельні роботи, поставили будівельні ліси й почали облицювання корпусу, але у них дозволу на це немає, це все самовільно». «Є рішення суду, є рішення міськвиконкому. Це триває майже 3 роки, йшла тяжба, але кінцевий суд Господарський і Верховний винесли рішення про те, що незаконно зайнята територія. І місто у зв`язку з цим ухвалило відповідне рішення, й прокуратура давала відповідне розпорядження», - пояснив В.ШЕВЧЕНКО. При цьому він додав: «Було рішення суду про розірвання договору оренди, але нічого практично не зроблено, незважаючи на те, що я меру ЛУК’ЯНЧЕНКУ тричі залишав листа зі своїм підписом і підписом голови профкому співробітників і студентів університету. Рішення суду не приведено до виконання й землю фактично не повернено університету».

В.ШЕВЧЕНКО уточнив, що в планах фірми «Альфа-спорт» стояло будівництво магазина з відділами з продажу спиртних і тютюнових виробів, що вже суперечить закону, оскільки все знаходиться в неприпустимій близькості до навчального закладу й студентських гуртожитків.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи можна пов`язати відставку з посади ректора університету з рішенням цих земельних питань, В.ШЕВЧЕНКО сказав: «Можна... Я можу припустити все, що завгодно». І додав, що, він, вирішуючи питання про збереження університетської землі, не давав спокою ні правоохоронцям, ні керівництву міста.

Крім того, В.ШЕВЧЕНКО повідомив, що сьогодні багато хто його застерігає від подачі своєї кандидатури на конкурс із обрання ректора ДонНУ .

«Мене увесь час попереджають, щоб я не брав участь у конкурсі, оскільки мені ще гірше буде», - повідомив екс-ректор, але підкреслив, що він уже прийняв тверде рішення про участь у конкурсі.

«Ще в червні колектив університету ухвалив рішення й рекомендував мене на обрання ректором, і кадрова комісія міністерства освіти в кінці червня теж мене рекомендувала. Тому, якщо зі мною не відбудеться ніяких надзвичайних подій, я подаватиму свою кандидатуру на конкурс. Я повинен виправдати довіру колективу, яку мені надали в червні», - зазначив В.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК прибув до Донецька й, не отримавши від ректора Донецького національного університету В.ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, Д.ТАБАЧНИК зустрівся в університеті з деканами факультетів, із викладацьким складом, який задіяний зараз у роботі приймальної комісії, поспілкувався з представниками профспілки. Екс-ректор стверджує, що всі опитані міністром були не згодні з відставкою, проте Д.ТАБАЧНИК все одно підписав наказ про його звільнення з посади, тим самим порушив традиції, що склалися в міністерстві, й процедуру звільнення та призначення ректорів.