Луганчанка продала за кордон близько 200 дівчат

Севастопольські правоохоронці затримали жительку Луганської області, яка продала в сексуальне рабство близько 200 дівчат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в місті Севастополі.

Як зазначається в повідомленні, співробітники відділу боротьби з торгівлею людьми УМВС Севастополя одержали інформація про те, що жителька Луганської області через Інтернет проводить набір дівчат для роботи танцівницями в барі за кордоном (Ліван, Сирія, Кіпр, Швейцарія). Таку роботу вона пропонувала в основному дівчатам з малозабезпечених сімей. У сервіс входили послуги з оплати оформлення закордонних паспортів і витрати на дорогу. Витрачені на них гроші дівчини повинні були відпрацювати.

«Заповзятливу» жінку співробітники відділу затримали в її рідному місті. Під час досудового слідства з`ясувалося, що за кожну із завербованих дівчат вона одержувала від 300 до 600 дол. У списку потерпілих не лише севастопольські дівчата, але й жительки Криму, Одеси і Луганської області. Всього вона продала близько 200 дівчат.