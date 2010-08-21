Пшениця подорожчала на 34%, молоко - на 51, яйця - на 29%

В Україні за січень-липень 2010 року середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямах реалізації зросли на 22% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на продукцію рослинництва зросли на 34%, на продукцію тваринництва – на 12%.

У липні п.р. порівняно з червнем середні ціни реалізації аграрної продукції збільшилися на 5%, в т.ч. на продукцію рослинництва – на 8%, на продукцію тваринництва – знизилися на 0,3%.

Зокрема, пшениця у січні-липні п.р. подорожчала на 34,1% порівняно з відповідним періодом минулого року, до 984,2 грн./т, ячмінь – на 9,8%, до 786,8 грн./т, жито – на 10,8%, до 674,6 грн./т, кукурудза – на 56,2%, до 1 202 грн./т.

Насіння соняшнику подорожчало на 41,7% - до 2 561 грн./т.

Ціна великої рогатої худоби за звітний період знизилася на 0,1% - до 8 954 грн./т, свиней – на 14,7% і становила 12 377 грн./т, ціна птиці збільшилася на 4,4% - до 10 072 грн./т.

Ціна на молоко і молочні продукти за 7 місяців п.р. збільшилася на 50,9% і становила 2 714 грн./т.

Ціна яєць збільшилася на 29,3% - до 450,6 грн. за тисячу штук.