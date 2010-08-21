ДТП у Донецькій області: четверо загиблих
10:23, 21 серпня 2010Суспільство
2117 0
Лобове зіткнення
Вчора о 17.30 у Донецькій області на автодорозі Димитров - Гродівка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-21150 і «Ланос».
У результаті лобового удару 34-річний водій і 29-річний пасажир «Ланосу» загинули на місці ДТП, повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ у Донецькій області.
Від отриманих травм померла також жінка - пасажир автомобіля ВАЗ. Водія з тяжкими травмами було доставлено до лікарні.
Причини ДТП з’ясовуються
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter