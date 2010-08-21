Погода на завтра

Завтра в Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, у східній частині та в Карпатах місцями 6-8° тепла; вдень в Україні 24-29°, на високогір`ї Карпат 15-20°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, у Дніпрі біля Києва 25°.