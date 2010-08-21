Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 20 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,7% з учорашнього дня і сьогодні становить 9,96 грн./євро, продажу – на 0,6% - до 10,12 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,03 грн./євро, з продажу – в межах 10,07-10,15 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 20 серпня знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2500 грн./рубль, продажу – на 0,2% - до 0,2582 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2446-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2564-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора знизився на 0,6% і сьогодні становить 9,96 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 10,12 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,03 грн./євро, з продажу – в межах 10,07-10,17 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,3% порівняно з 20 серпня і сьогодні становить 0,2505/0,2585 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2564-0,2615 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2350/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 9,80/10,25 грн., рубль – 0,2490/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,908 грн., євро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 21 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8903, до євро – 10,02936, до російського рубля – 0,25861.