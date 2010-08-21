Горіли склади у Хмельницькому

Сьогодні о 00:50 у Хмельницькому на вулиці Геологів неподалік речового ринку виникла пожежа складських приміщень килимових виробів на площі 250 квадратних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Центру пропаганди ГУ МНС в області, за викликом на місце події оперативно прибуло чотири відділення пожежно-рятувальних підрозділів.

“На той час полум’я охопило весь одноповерховий склад. На підмогу було викликано ще одинадцять пожежних відділень. Завдяки вправним діям вогнеборців, пожежа була локалізована та не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі”, - йдеться у повідомленні.