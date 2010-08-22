Луцьк відзначає День міста

Луцьк сьогодні відзначає День міста. Виповнюється 925 років з дня його заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочнеться святкування урочистою академією у Палаці культури, а в Луцькому замку пройде мистецьке дійство «Любарт-фест».

Серед офіційних заходів - вікриття у новозбудованому сквері "Зоряний" символічного знаку партнерських міст Луцька, у якому візьмуть участь представники зарубіжних делегацій і гості з інших міст України.

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться загальноміське cвято квітів «Луцьк квітучий».

Головними музикальними подіями стануть гала-концерт учасників фестивалю «Поліське літо з фольклором», що відкрився напередодні, та мистецька акція «Луцьк-Гіннес-шоу», під час якого визначатимуть найвищого лучанина і лучанку, власника найдовших вусів та найдовшого волосся, власницю найтоншої талії, найоб`ємнішого черева та власника найбільших біцепсів. Потому відбудеться конкурс краси «Княгиня Лучеська».

Традиційно на головній площі міста - Театральному майдані - впродовж дня триватиме ярмарок майстрів народної творчості, конкурс дитячого малюнка на асфальті «Синьо-жовті акварелі», боді-арт «Залиши згадку про місто», вікторини, конкурси.

*** Перша письмова згадка про Луцьк датується 1085 роком в Іпатіївському літописі, коли місто опинилося у центрі міжусобної боротьби нащадків Ярослава Мудрого.