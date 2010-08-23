Головний лікар вимагав 300 доларів за призначення медсестри
00:54, 23 серпня 2010Суспільство
2165 0
Порушено кримінальну справу
300 доларів вимагав головний лікар однієї з лікарень Черкаської області від жінки, яка хотіла влаштуватися на посаду медсестри.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Черкаській області, лікаря затримали співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю під час одержання хабара.
Порушено кримінальну справу, триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter