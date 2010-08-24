Завтра в Україні - до +34°

В деяких областях України завтра очікуються короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 25 серпня буде мінлива хмарність. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 24-29°, у південній та східній частинах 30-34°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 24-29°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.

Температура води в Чорному та Азовському морях сьогодні 24-27°, у Дніпрі біля Києва - 23°.