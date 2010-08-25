Єльченко сподівається, що Росія забезпечить потреби мільйонів українців

Посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО сподівається, що у Росії будуть забезпечені національно-культурні потреби мільйонів українців.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив, виступаючи перед українською діаспорою в Українському культурному центрі у Москві.

Посол подякував представникам української громади у Росії за вагомий внесок у розбудову Української держави та зміцнення її міжнародного авторитету.

«Ви були і залишаєтесь гідними послами нашої країни у Росії, вболіваєте за сьогодення і майбутнє України», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що завдяки діаспорі у Росії знають та цінують багату українську культуру, українські національні традиції та мову.

«Сподіваюсь, що й надалі спільними зусиллями ми зможемо поширювати на російських теренах найкращі надбання української культури, сприяти забезпеченню національно-культурних потреб мільйонів українців у Росії», - сказав посол.

В.ЄЛЬЧЕНКО наголосив, що керівництво України проводить прагматичну зовнішню політику, яка покликана захищати національні інтереси. Україна розбудовує дружні та взаємовигідні відносини з усіма державами світу. Водночас, відносини з Росією посідають особливе місце серед зовнішньополітичних пріоритетів України, додав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, зусилля, що спрямовуються Україною на розвиток конструктивних та взаємовигідних відносин з Росією, базуються на розумінні простих речей – «наші країни тісно поєднані історією, близькістю культур, традицій та взаємозалежними економічними зв’язками».

Він висловив упевненість у тому, що нове покоління українців, які народились у вільній, незалежній державі, вже не уявляють собі інакшого життя. «Для них такі поняття як незалежність, верховенство права, пріоритетність прав і свобод людини, право вибору, демократичні цінності, є не просто конституційними засадами. Це є філософією їхнього життя у молодій європейській країні. Завдяки цьому українська державність не лише відбулась – вона стала незворотною і нездоланною», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні сформовані і працюють дієздатний професійний уряд та парламентська коаліція, які забезпечують курс на утвердження України як впевненої у своїх силах європейської держави.