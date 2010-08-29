Невідомий кинув ніж у спину патрульному і сам отримав кулю

Учора ввечорі в Одесі молодий чоловік 1982 року народження під час затримання поранив ножем у спину бійця внутрішніх військ МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВВ МВС України, 28 серпня близько 23.00 біля лісопосадки в Суворівському районі міста наряд внутрішніх військ помітив підозрілого чоловіка, який, у свою чергу, побачивши патруль, кинувся тікати. Під час переслідування невідомий сховався за деревом і кинув з-за нього ніж у спину одному із правоохоронців.

Як зазначили у прес-службі, щоб затримати злочинця, бійцям довелося застосувати табельну зброю, зробивши спочатку попереджувальний постріл, а потім - на ураження.

Внаслідок інциденту і військовослужбовець, і нападник з пораненнями госпіталізовані до лікарні. Стан здоров’я обох задовільний. З місця пригоди вилучено ніж, на лезі якого, за попередніми даними, крім слідів крові правоохоронця, є старі плями бурого кольору. Наразі особа нападника встановлюється. Поки міліції відома лише його дата народження. Порушено кримінальну справу.