Хасидів в Умані охоронятимуть 400 міліціонерів

До охорони громадського порядку в місті Умань Черкаської області під час святкування Рош-га-Шана, Нового року за іудейським календарем, який відзначатиметься 5-9 вересня, буде залучено понад 400 працівників міліції. Вони працюватимуть по 12 годин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Черкаській області.

Також для гостей з Ізраїлю випущено понад 30 тисяч екземплярів пам`яток англійською та російською мовами щодо того, як правильно себе поводити, аби не стати жертвою злочину. У Міністерстві внутрішніх справ Україні та в Умані буде організовано оперативні штаби, куди надходитиме вся інформація щодо приїзду та перебування громадян Ізраїлю. Також, працівники міліції супроводжуватимуть автобуси із Києва та інших міст, куди будуть прибувати громадяни Ізраїлю.

В місті Умань для паломників-хасидів розроблено пропускну систему.

Довідка УНІАН. Цього року Рош-га-Шана, Новий рік за іудейським календарем, відзначатиметься 5-9 вересня. Крім того, хасиди відзначатимуть 200-річчя з дня смерті цадика Нахмана. Цього року очікується прибуття понад 20 тисяч паломників-хасидів. Найбільше прочан має прибути з Ізраїлю.