На створення корветів грошей немає

Фінансування проекту створення корабля класу "корвет" для міністерства оборони України фактично припинено. Про це повідомив президент асоціації "Українські оборонні технології" Володимир Грек на I Всеукраїнському форумі оборонної промисловості, пише РосБізнесКонсалтинг.

На його думку, це може зашкодити іміджу країни, оскільки до програми залучені постачальники устаткування й озброєнь з інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії.

Головний інженер казенного підприємства "Дослідно-проектний центр кораблебудування" (м. Миколаїв) Євген Косоруков зазначив, що бюджет 2010 року передбачає виділення на проект 35,8 млн. грн, які вистачить тільки на розрахунки за вже виконані роботи. "На робочу документацію та будування корабля грошей немає", - сказав він.

Представник проектного центру нагадав, що в бойовому ядрі українських ВМС тільки три кораблі побудовані менше 20 років тому, інші відслужили більше 25 років.

Уряд України в 2005 році розпорядився почати роботи з проектування і будівництва перспективного корабля класу "корвет". Протягом п`яти років на цю програму планувалося виділити з держбюджету близько 160 млн. дол.