При уряді Криму створена Рада інвесторів

Уряд Криму на вчорашньому засіданні ухвалив рішення про створення Ради інвесторів при Раді міністрів АРК.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Радміну, уряд Криму розраховує, що робота Ради інвесторів буде сприяти формуванню сприятливого інвестиційного клімату в автономії, стимулюванню надходження інвестицій, зокрема й іноземних, у пріоритетні сфери економіки АРК.

Також кримська влада очікує, що діяльність Ради підвищить ефективність реалізації інвестиційної політики в автономії.