При уряді Криму створена Рада інвесторів
03:06, 01 вересня 2010Суспільство
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Прес-служба пояснює навіщо
Уряд Криму на вчорашньому засіданні ухвалив рішення про створення Ради інвесторів при Раді міністрів АРК.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Радміну, уряд Криму розраховує, що робота Ради інвесторів буде сприяти формуванню сприятливого інвестиційного клімату в автономії, стимулюванню надходження інвестицій, зокрема й іноземних, у пріоритетні сфери економіки АРК.
Також кримська влада очікує, що діяльність Ради підвищить ефективність реалізації інвестиційної політики в автономії.
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