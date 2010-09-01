Україна придбає в Китаї бурову платформу

Ймовірно, китайці і самі вийдуть на чорноморський шельф

Україна має намір придбати в Китаї бурову платформу для видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря, повідомив міністр палива і енергетики Юрій Бойко. Обговорюється також питання безпосередньої участі китайських нафтогазовидобувних компаній в розробці українського морського шельфу, повідомляє Бі-Бі-Сі.

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