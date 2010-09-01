Табачник вже передумав вводити вступні іспити у вузах

Міносвіти винесло на громадське обговорення нові Умови прийому у вузи. Обговорення продовжиться до 25 вересня, пише "Сегодня". Пропонується ряд істотних нововведень. Зокрема, на тиждень збільшити термін проведення вступної кампанії. Прийом документів пропонують почати 1 липня, а не 15-го, як було цього року. Тим, кому належить здавати творчий конкурс, дається три тижні, а не два, — до 22 липня. У тих, хто вступає на спеціальності, де не потрібний творчий конкурс, буде час до 31 липня (тобто місяць, а не 3 тижні, як було в 2010-му). Крім того, вузам потрібно розробити форму для попередньої реєстрації заяв абітурієнтів через інтернет. Передбачається, що ці заходи зменшать розміри черг з охочих подати документи. Цього літа черги в перший тиждень подачі документів були величезними — всі боялися не встигнути. Кількість вузів, в які можна подавати документи, не змінилася — їх залишиться 5.

Ще одна новинка — для вступу потрібно набрати на тестуванні не менше 140 балів (рівнозначно «трійці» за п”ятибальною системою) по профільному предмету. Цього року ніяких обмежень не було. За рештою тестів потрібно набрати від 124 балів (можна і менше, але тоді по профільному потрібно мати не менше 170)

Також з проекту зникла норма про проведення вступного іспиту як третю складову, є тільки тести і середній бал шкільного атестата, як було і цього року.