У Київській області горить дерев’яна церква

Сьогодні о 5.55 у с. Лозовий Яр Яготинського району Київської області у дерев’яній церкві Святого Миколая Української православної церкви (Московського патріархату) виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 ліквідація пожежі тривала. У гасінні пожежі брали участь сім відділень Державної пожежної охорони.

Причина пожежі встановлюється.