У Київській області горить дерев’яна церква
09:07, 01 вересня 2010Суспільство
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Пожежа виникла близько шостої ранку
Сьогодні о 5.55 у с. Лозовий Яр Яготинського району Київської області у дерев’яній церкві Святого Миколая Української православної церкви (Московського патріархату) виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 ліквідація пожежі тривала. У гасінні пожежі брали участь сім відділень Державної пожежної охорони.
Причина пожежі встановлюється.
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