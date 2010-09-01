Завтра йтиме дощ

Завтра у західних областях України та на Лівобережжі очікуються дощі, вночі місцями сильні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13°, на сході та в Криму 14-19°, вдень у західних областях 11-16°, на решті території 14-19°, у східній та південній частині 20-25°.

У Київській області у четвер місцями очікуються невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, у Дніпрі біля Києва 21°.