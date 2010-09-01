Міжбанк закрився ростом долара і євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8860/7,8905 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 7,8885/7,8925 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,8960/7,9030 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2556/0,2559 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2562/0,2565 грн./рубль. На час закриття ціни досягли поточного максимуму – 0,2570/0,2573 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,73 рублів за долар (-0,09).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару дол../євро стартували з позначки 1,2701/1,2703 дол./євро, а до 15:10 зросли до 1,2803/1,2805 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0180/10,0265 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,0625/10,0690 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,1045/10,1150 грн./євро.