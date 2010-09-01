Голова митниці про електроніку, Європу і людський фактор

В Україні впродовж 3-4 років планується ввести електронну митницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Дніпропетровську заявив журналістам голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК.

За його словами, митна служба України нині перебуває на шляху реформування, метою якого є серйозне спрощення митних процедур і посилення митного контролю.

“Це буде ціла низка організаційних і технічних дій, які дадуть змогу насамперед виключити вплив людського чинника і приведуть митну службу України до рівня європейських аналогів", — сказав І.КАЛЕТНИК.

Він відзначив, що введення електронної митниці дасть змогу багатьом суб`єктам господарювання здійснювати митні процедури, не залишаючи свого офісу.