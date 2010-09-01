У Луганську відкрили ще 5 українських класів

У Луганській області перший урок у школах був присвячений 75-річчю Стахановського руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, сьогодні в регіоні до навчання приступили 184 тис. учнів у 721 школі і 23 школах-інтернатах, 24 тис. учнів у 73 професійно-технічних училищах, а також 109 тис. студентів у 37 вишах.

За даними управління освіти Луганської міськради, в обласному центрі сьогодні в перший клас пішли близько 3,5 тис. дітей. Всього з 1 вересня в місті почали працювати 64 денних загальноосвітніх установи, 1 вечірня і 5 приватних шкіл, у яких навчатиметься 34 тис. 387 дітей. В цілому по місту відкрито 228 класів з українською мовою навчання (на 5 класів більше, ніж минулого року). В них навчатиметься 4 тис. 780 дітей.