Порушено справу щодо нестачі 230 тонн зерна на елеваторі

У Миколаївській області за нестачу 230 тонн зерна порушено кримінальну справу щодо службових осіб дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, під час перевірки умов зберігання зерна на елеваторі дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Врадіївський елеватор» на відповідність фактичної кількості обліковим даним виявлено нестачу більш як 230 тонн насіння соняшнику на загальну суму понад 650 тис. грн.

Встановлено, що нестача утворилася через службову недбалість працівників державного підприємства, які допустили несанкціоноване втручання у роботу електронних вагів. Як наслідок, при завезенні зерна на елеватор його дійсна вага завищувалася, що в подальшому призводило до відпуску надмірної кількості зерна.

За фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ДП ДАК «Хліб України» «Врадіївський елеватор» прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.