Держборг України зріс до 45,87 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 липня ц.р. становить 362 млрд. 097 млн. 278,19 тис. грн., або 45 млрд. 874 млн. 585,47 тис. дол., що на 6,5% більше від показника на кінець червня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату становив 234 млрд. 973 млн. 655,88 тис. грн. (64,89% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 29 млрд. 769 млн. 124,79 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг – 127 млрд. 123 млн. 622,31 тис. грн. (35,11%), або 16 млрд. 105 млн. 460,68 тис. дол.

Державний борг України на кінець липня ц.р. становив 267 млрд. 237 млн. 884,9 тис. грн. (73,8%), або 33 млрд. 856 млн. 722,86 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 153 млрд. 947 млн. 672,08 тис. грн. (42,52%), або 19 млрд. 503 млн. 835,21 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 113 млрд. 290 млн. 212,82 тис. грн. (31,29%), або 14 млрд. 352 млн. 887,65 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 94 млрд. 859 млн. 393,29 тис. грн. (26,2%), або 12 млрд. 017 млн. 862,61 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тис. грн. (22,38%), або 10 млрд. 265 млн. 289,58 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тис. грн. (3,82%), або 1 млрд. 752 млн. 573,03 тис. дол.

Упродовж січня-липня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 44 млрд. 193 млн. 156,47 тис. грн. (13,9%), здебільшого за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також у результаті отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 в розмірі 1,25 млрд. СПЗ.

При цьому державний зовнішній борг виріс на 22 млрд. 220 млн. 136,05 тис. грн. (24,4%), державний внутрішній борг виріс на 18 млрд. 021 млн. 442,38 тис. грн. (21,45%).

Гарантований державою борг України збільшився на 3 млрд. 951 млн. 578,04 тис. грн. (4,35%).