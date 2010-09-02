Веб-камери Кріобанку пуповинної крові тепер підключені до Інтернету

З 1 серпня кожен бажаючий через Інтернет зможе ознайомитися з роботою першого Кріобанку пуповинної крові.

Як повідомив УНІАН головний лікар Інституту клітинної терапії, доктор медичних наук Юрій ГЛАДКИХ, веб-камери в Інституті клітинної терапії були запущені в експлуатацію 1 вересня 2010 року. За допомогою цього сервісу користувачі Інтернету в режимі реального часу зможуть дізнатися, що відбувається в Кріобанку, як здійснюється процес виділення, зберігання і кріоконсервування стовбурових клітин пуповинної крові.

За словами Ю.ГЛАДКИХ, “це безпрецедентний випадок в історії вітчизняної медицини і науки. Ще жодна організація не показувала свою роботу настільки відверто. Веб-камери встановлено в кріосховищі, в лабораторії, де відбувається виділення стовбурових клітин з пуповинної крові, і в лабораторії вірусологічного контролю. Це абсолютно стерильні приміщення, відвідувати які дозволено тільки персоналу Інституту. Але тепер спостерігати за Першим кріобанком може будь-хто, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, на сайті Інституту клітинної терапії www.stemcellclinic.com”.

Головний лікар Інституту клітинної терапії зазначив, що саме українські вчені Інституту клітинної терапії спільно з хірургами Інституту ім. О.О.Шалімова взимку цього року здійснили справжній прорив в медицині за допомогою стовбурових клітин: виростили чоловікові нові кровоносні судини на ногах, врятувавши його від ампутації кінцівок.

За словами Ю.ГЛАДКИХ, у нашій країні лікування стовбуровими клітинами ще на етапі клінічних досліджень, які просуваються досить вдало. Але, щоб надалі користуватися надбаннями науковців, стовбурові клітини необхідно зберігати вже зараз. Сьогодні майбутні батьки в усіх регіонах України мають змогу заключити договір на збір, кріоконсервування і зберігання стовбурових клітин пуповинної крові.

На даний момент послуга збору, кріоконсервування та зберігання пуповинної крові вже досить популярна серед наших співвітчизників. Інститут клітинної терапії мусив навіть розширити кріобанк в серпні 2010 року, щоб було місце для зберігання стовбурових клітин усіх бажаючих, повідомив Ю.ГЛАДКИХ. Зараз площа стерильних приміщень кріобанку становить понад 500 кв. м. Кріобанк оснащений за стандартами GMP (good manufacture practice), в ньому встановлено новітнє лабораторне та технологічне обладнання, автономні системи електропостачання та вентиляції. Підлога, стіни, стеля мають спеціальне антисептичне покриття. Навіть повітря, що поступає в кріобанк під певним тиском через спеціальні НЕРА-фільтри, цілком стерильне. Все це обумовлює безпечність та ефективність роботи вчених інституту з клітинами людини, запевнив головний лікар Інституту клітинної терапії.