Охоронці полтавського ринку побили телеоператора

У Полтаві охоронці ринку «Алмазний» побили телеоператора обласної телерадіокомпанії «Лтава» Сергія ЗЕЛЕВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, в міліцію звернувся гендиректор ОДТРК «Лтава» Микола ЛЯПАНЕНКО.

«За його словами, оператор учора вночі повертався з нічного клубу «Спайдер», де проводив зйомку. Він вирішив зрізати шлях додому і пішов напростець через ринок. Там його побачили і зупинили охоронці. Вони запитали, хто він і чому з камерою ходить по ринку, на приватній території. Оператор відповів, що працює на телеканалі «Лтава». За словами побитого, почувши це, охоронці нібито пригадали, що телекомпанія показувала «неправильний» сюжет про ринок і побили його», - розповів Ю.СУЛАЄВ.

Він також зазначив, що вчора телеоператор звернувся в лікарню, зняв побої. Переломів і серйозних травм, які б загрожували його життю, немає.

Ю.СУЛАЄВ заявив, що начальник обласної міліції Олександр РУДЯК узяв розслідування ситуації під особистий контроль.