Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 1 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,84-7,91 грн./дол., із продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,7% відучора і сьогодні становить 10,02/10,16 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,11 грн./євро, з продажу – в межах 10,12-10,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 1 вересня підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2500 грн./рубль, продажу – на 0,3% - до 0,2575 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2555 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2560-0,2610 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., курс продажу – 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,84-7,91 грн./дол., із продажу – в межах 7,91-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,8% і сьогодні становить 10,03 грн./євро, курс продажу – на 0,7%, до 10,17 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,11 грн./євро, з продажу – в межах 10,13-10,24 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився порівняно з 1 вересня на 0,6% і сьогодні становить 0,2507 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2579 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2555 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,93 грн., євро – 9,95/10,20 грн., рубль – 0,2350/0,2550 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 9,95/10,33 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,885/7,92 грн., євро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 2 вересня, становить: гривні до долара США – 7,8861, до євро – 10,094208, до російського рубля – 0,25604.