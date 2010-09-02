Міжбанк закрився ростом євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8875/7,8925 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9010/7,9080 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9000/7,9100 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2566/0,2569 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2573/0,2576 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли поточного максимуму – 0,2574/0,2577 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,72 рубля за долар (-0,01).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2785/1,2787 дол./євро, а на 15:10 зросли до 1,2824/1,2826 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0880/10,0970 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,1255/10,1375 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,1300/10,1450 грн./євро.