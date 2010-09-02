Онопенко вибрав місце суду для екс-судді Зварича

18:34, 02 вересня 2010
Суспільство
2753 0

"З метою усунення сумнівів..."

Кримінальну справу за обвинуваченням у хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА розглядатиме Оболонський районний суд м. Києва.

Таке рішення сьогодні прийняв голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО на підставі частини 6 ст. 48 Закону «Про судоустрій та статус суддів», якою передбачено, що підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається головою ВСУ, повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду.

Зокрема, йдеться у повідомленні, «справу по обвинуваченню колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА у вчиненні ним злочинів, передбачених частинами 2 та 3 ст. 368, частиною 2 ст. 376, частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України, та судді цього суду В’ячеслава ЛЮБАШЕВСЬКОГО за частиною 5 ст. 27, частиною 2 ст. 368 Кримінального кодексу України розглядатиме Оболонський районний суд м. Києва”.

Відповідне рішення прийнято за результатами розгляду матеріалів, які надійшли до Верховного Суду України з Апеляційного суду м. Києва, зазначили в прес-службі.

Як нагадали у ВСУ, в червні цього року відповідно до діючого на той час процесуального законодавства підсудність цієї справи була визначена Апеляційному суду Києва. Однак новим Законом «Про судоустрій і статус суддів», який набрав чинності 30 липня цього року, було змінено положення кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує підсудність кримінальних справ. Новою редакцією ст. 33 Кримінально-процесуального кодексу України встановлено, що усі кримінальні справи розглядаються районними (міськими) судами.

Крім того, таке рішення прийнято з метою усунення сумнівів щодо упередженості та забезпечення найбільш об’єктивного, повного і всебічного розгляду вказаної кримінальної справи, підкреслили в Верховному Суді України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА за 8 епізодами одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter