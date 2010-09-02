Онопенко вибрав місце суду для екс-судді Зварича

Кримінальну справу за обвинуваченням у хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА розглядатиме Оболонський районний суд м. Києва.

Таке рішення сьогодні прийняв голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО на підставі частини 6 ст. 48 Закону «Про судоустрій та статус суддів», якою передбачено, що підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається головою ВСУ, повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду.

Зокрема, йдеться у повідомленні, «справу по обвинуваченню колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА у вчиненні ним злочинів, передбачених частинами 2 та 3 ст. 368, частиною 2 ст. 376, частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України, та судді цього суду В’ячеслава ЛЮБАШЕВСЬКОГО за частиною 5 ст. 27, частиною 2 ст. 368 Кримінального кодексу України розглядатиме Оболонський районний суд м. Києва”.

Відповідне рішення прийнято за результатами розгляду матеріалів, які надійшли до Верховного Суду України з Апеляційного суду м. Києва, зазначили в прес-службі.

Як нагадали у ВСУ, в червні цього року відповідно до діючого на той час процесуального законодавства підсудність цієї справи була визначена Апеляційному суду Києва. Однак новим Законом «Про судоустрій і статус суддів», який набрав чинності 30 липня цього року, було змінено положення кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує підсудність кримінальних справ. Новою редакцією ст. 33 Кримінально-процесуального кодексу України встановлено, що усі кримінальні справи розглядаються районними (міськими) судами.

Крім того, таке рішення прийнято з метою усунення сумнівів щодо упередженості та забезпечення найбільш об’єктивного, повного і всебічного розгляду вказаної кримінальної справи, підкреслили в Верховному Суді України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА за 8 епізодами одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.